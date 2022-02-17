أوقات أليمة عاشتها هند صبري: فقدت الذاكرة بسبب حادث سيارة

يبدو أن هناك الكثير من الخفايا التي لم تتكشف للجمهور عن العديد من نجوم الفن، وتحديداً في جوانب من حياتهم الشخصية، إذ يفاجئ بعض من النجوم جماهيرهم بالحديث عن أمور لم يكن قد تم التطرق إليها من قبل، وهو ما حدث خلال الساعات الماضية من جانب الفنانة التونسية هند صبري، التي كشفت لأول مرة عن جوانب خفية من حياتها الشخصية، والخبرات التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.

وقالت هند صبري، في مقابلة جمعتها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عبر برنامجه ABtalks والذي يقدمه عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إنها فقدت الذاكرة لمدة يومين في طفولتها وتحديداً عندما كان عمرها 7 سنوات بسبب حادث سيارة تعرضت له.

وأوضحت هند صبري، قائلة أنها تعرضت لحادث عند خروجها من المدرسة وهي في عمر 7 سنوات، وحينها كانت والدتها تنتظرها في الخارج وعندما كانت تجري نحوها صدمتها سيارة.

وأضافت، أنها فقدت الوعي نتيجة الحادث وكذلك والدتها فقدت الوعي أيضاً، وتم نقلهما إلى المستشفى، مبينة أنها حينها فقدت الذاكرة لمدة يومين ولم تتذكر الحادث وقتها وحتى يومنا هذا.

وأشارت هند صبري، إلى أنها كانت أقرب لوالدها في طفولتها، على العكس من والدتها التي كانت عصبية للغاية جعلتها تخاف منها، مردفة أنه عندما وقع الطلاق بين والدها ووالدتها كانت في عامها الـ17 ولم يشرح لها الطرفان ما دار بينهما، ولكن عند سرد الأسباب وراء ذلك لم يرض عقلها أن يستوعب ما قالوه لها على الإطلاق.

وبينت هند صبري، أنها لم تتواصل مع والدها بعد الانفصال عن والدتها لمدة عام ونصف تقريباً، كما تنازلت عن منحة في فرنسا للتعليم، كي لا تترك والدتها وحدها في تونس لاسيما وأنها طفلتها الوحيدة، معقبة أنها لم تندم وقتها ولكن ندمت فيما بعد.

وأكدت هند صبري، أنها دائماً ما تشعر بالخوف حول كونها أم ناجحة أم لا، ومن هنا تحاول التغلب على خوفها بالحب، مشددة على أنها تعاني من مرض نفسي هو "الوسواس القهري" ولكنها تتغلب عليه بطاقة الحب بدلاً من طاقة الخوف لأنهما على العكس من بعضهما.

وقدمت هند صبري، اعتذارا إلى بناتها بسبب مشروعها مع "نتفليكس" الذي يعرض حالياً وهو مسلسل بعنوان "البحث عن علا"، مبينة أنها دخلت في تحدي أن تكون ممثلة ومنتجة في "نتفليكس" وكانت تلك الخطوة مسؤولية كبيرة لذلك لم تمكنها من رؤية بناتها بشكل كاف واعتذرت لهن لأن لديها "حلماً".

(زهرة الخليج)