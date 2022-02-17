زين العمر في أشرس هجوم على العهد.. هذا ما قاله

غرّد الفنان زين العمر عبر "تويتر" قائلا: " سنين ونحنا مصدقينك سنين ونحنا نحلم بوطن ،سنين وما صدقنا كيف سكرنا جرح أوعا خيك للأسف بعت خيّك وتحالفت مع كل رموز الفساد كرمال كرسي من بعد كل شي صار كل يوم بيمرق منتأكد إنك من سنة ٨٨ ما كنت قوي الا على إخواتك. وضحت صورتك شاطر بس على خيك ضيعان كل يللي راحو انت السبب".

سنين ونحنا مصدقينك

سنين ونحنا نحلم بوطن

سنين وما صدقنا كيف سكرنا جرح #أوعا_خيك

للأسف بعت خيّك وتحالفت مع كل رموز الفساد كرمال كرسي

من بعد كل شي صار كل يوم بيمرق منتأكد إنك من سنة ٨٨ ما كنت قوي الا على إخواتك .وضحت صورتك شاطر بس على خيك

ضيعان كل يللي راحو انت السبب #zein — Zein El Omr (@ZeinElOmr) February 16, 2022

وأضاف زين العمر في تغريدة ثانية: "قلتلنا إنك ضد الميليشيات قلنالك معك وعظيم ما شفناك دمرت الا المقاومة اللبنانية واليوم انت متحالف مع أكبر ميليشيا بالتاريخ دمرت أحلامنا وشبابنا وولادنا كان عنا أكبر قوة بالشرق ما في شي قلتو طلع صح للأسف اليوم صار واضح انو مشروعك هوي بس لتدمير مناطقنا ضيعان اوع خيك فيك".