فنانة عربية تضرب شاباً بعنف.. شاهدوا الفيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد هجوم الفنانة شمس الكويتية على أحد الشباب وضربه، من دون معرفة الأسباب بسبب صمت الفيديو.

وتباينت التعليقات بين من رأى أن اللقطات المصوّرة تعود لمشهد تمثيلي من أحد أعمال الفنانة الخليجية، ومن اعتبر أن الشجار حقيقي.

وظهرت شمس في الفيديو بحالة عصبية حادة خلال صراخها على أحد الشباب، ثم تقدمها نحوه لضربه، في حين حاول شخص ثالث التفرقة بينهما.

شمس الكويتية في احدث ظهور pic.twitter.com/aUwBf4b3ws — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 16, 2022

وكانت شمس الكويتية أطلت أخيراً في برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدّمه على قناة "دبي" السعودي هشام الهويش، حيث أطلقت تصريحات مثيرة.

وتحدثت عن سبب غياب اسمها في المهرجانات الخليجية، مؤكدةً أن "الأمر مقصود ولكن لا تعرف الأسماء والأسباب ولا تهتم"، لافتةً إلى أنها ترفض بعض الأمور التي لا تتماشى مع طريقة تفكيرها ولا تتقبّلها نفسياً.