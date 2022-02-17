فنون ومشاهير

فنانة عربية تضرب شاباً بعنف.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-02-2022 | 03:03
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد هجوم الفنانة شمس الكويتية على أحد الشباب وضربه، من دون معرفة الأسباب بسبب صمت الفيديو.

 

وتباينت التعليقات بين من رأى أن اللقطات المصوّرة تعود لمشهد تمثيلي من أحد أعمال الفنانة الخليجية، ومن اعتبر أن الشجار حقيقي.

 

وظهرت شمس في الفيديو بحالة عصبية حادة خلال صراخها على أحد الشباب، ثم تقدمها نحوه لضربه، في حين حاول شخص ثالث التفرقة بينهما.

 

 

وكانت شمس الكويتية أطلت أخيراً في برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدّمه على قناة "دبي" السعودي هشام الهويش، حيث أطلقت تصريحات مثيرة.

 

وتحدثت عن سبب غياب اسمها في المهرجانات الخليجية، مؤكدةً أن "الأمر مقصود ولكن لا تعرف الأسماء والأسباب ولا تهتم"، لافتةً إلى أنها ترفض بعض الأمور التي لا تتماشى مع طريقة تفكيرها ولا تتقبّلها نفسياً.

 

المصدر: لها
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