تيم حسن يكشف عن تجربة فاشلة في بيروت... ورد فعل والديه (فيديو)

كشف الممثل السوري تيم حسن خلال حلوله ضيف برنامج "مع الشريان" المُذاع على قناة "إم بي سي"، أبرز محطات مشواره الفني.

وأوضح أنه اتجه إلى بيروت من أجل دراسة الحقوق، لكنه فشل، قائلاً: "والدي ووالدتي كانوا متفائلين بنجاحي ولكني أحببت بيروت فترتها حيث كنت أذهب للامتحان في بيروت".

وأضاف: "أخفيت موضوع فشلي عن أبي لكنه كشفني بعد عامين ولكنه قرأ والدي إعلاناً في الجريدة عن الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية وضحك وقالي لي "بدل ما تمثل عليّ اذهب ومثّل أمامهم وبالفعل ذهبت للمعهد".

ردة فعل والد تيم حسن عندما علم بفشله دراسيا#تيم_حسن_مع_الشريان#مع_الشريان#MBC1



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— MBC1 (@mbc1) February 16, 2022

وتابع: عن عمله في المسرح القومي: "كنا صغارا وكنا ننفذ كل ما يطلب منا بالمسرح، ولم يكن عندنا مانع أن نمسح البلاط من أجل تحقيق حلمنا والوصول إلى هدفنا وغايتنا بأن نصبح ممثلين، "بجانب اشتراكنا في العروض، كنت مسؤولا عن الإكسسوارات، حيث كنت مدير منصة، وأحيانا كنت أعمل بالإضاءة".

واستكمل: "كانت توكل لي ولزملائي مهام صعبة وحساسة، وكان المسرح ليس به اختصاصات، وكانوا يعتمدون علينا نحن الصغار في تنفيذ كل شيء، بالرغم من مرارة هذه الفترة، إلا أنها كانت مهمة جدا في تكوين شخصيتنا، وجعلتنا نشعر أننا نجحنا في تحقيق أهدافنا بكدنا وتعبنا من دون وسيط".