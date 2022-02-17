ديانا كرزون: أفتخر بشكلي السابق.. وهكذا أنقصت وزنها!

حلت المطربة الأردنية ديانا كرزون ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة cbc، حيث أكدت أن كل ما كان يشغلها عندما شاركت في مسابقة برنامج "سوبر ستار" هو إيصال صوتها للناس وليس شكلها.وقالت ديانا: "حصلت على لقب سوبر ستار العرب بشكلي الذي أفتخر به قبل إنقاص وزني، وكان هدفي وصول صوتي للناس، وأكبر دليل هو فوزي باللقب، ولو كنت مهتمة بالشكل المثالي لم أكن سأشارك."وأضافت: "عملية إنقاص الوزن أجريت لي في مصر عام 2005، وأنا لجأت للعملية من أجل نفسي وكنت سعيدة، ولا أعرف لماذا حصل الهجوم عليّ بعدها."وتابعت: "مشاركتي في برنامج سوبر ستار غيرت حياتي تماماً، فأنا شاركت فيه بعد خروجي من الجامعة مباشرة، وتحولت إلى نجمة فجأة وأصبح عندي شركة إنتاج وسفر وتصوير وحفلات، وكان عمري 18 سنة."يذكر أن ديانا كرزون فازت بلقب "سوبر ستار العرب" بعد تفوقها على منافستها السورية رويدا عطية، وأصدرت أول ألبوماتها بعنوان "ديانا سوبر ستار العرب" عام 2003، واشتهرت منه أغنيتان هما "إنساني ما بنساك" و"الشر برا وبعيد".