16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ممثلة لبنانيّة شهيرة تكشف عن إسمها الحقيقي... ما هو؟ (صورة)
Lebanon 24
17-02-2022
|
07:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الممثلة دوجا حجازي رداً على أحد متابعيها، أنّ إسمها الحقيقي هو خديجة. أمّا إسم دوجا فهو لـ"الدلع"، ويعني سواد الليل.
مواضيع ذات صلة
من جديد.. إسمُ مسؤول أمني سابق إلى الواجهة "انتخابياً"
Lebanon 24
من جديد.. إسمُ مسؤول أمني سابق إلى الواجهة "انتخابياً"
17/02/2022 19:19:30
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يخوض ″تيار المستقبل″ الانتخابات تحت ″إسم مستعار″.. ومن هم المرشحون؟
Lebanon 24
هل يخوض ″تيار المستقبل″ الانتخابات تحت ″إسم مستعار″.. ومن هم المرشحون؟
17/02/2022 19:19:30
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول قائد فيلق القدس في حرس إيران الثوري إسماعيل قآني إلى النجف (العربية)
Lebanon 24
وصول قائد فيلق القدس في حرس إيران الثوري إسماعيل قآني إلى النجف (العربية)
17/02/2022 19:19:30
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة كفرحزير تجدد الدعوة لإقفال مقالع الترابة واستيراد الإسمنت
Lebanon 24
لجنة كفرحزير تجدد الدعوة لإقفال مقالع الترابة واستيراد الإسمنت
17/02/2022 19:19:30
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دوجا حجازي
إسم
تابع
الأكثر قراءة
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
01:51 | 2022-02-17
17/02/2022 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
03:14 | 2022-02-17
17/02/2022 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد
Lebanon 24
بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد
03:45 | 2022-02-17
17/02/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)
04:00 | 2022-02-17
17/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء على اللواء عثمان"برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية"
Lebanon 24
الادعاء على اللواء عثمان"برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية"
22:01 | 2022-02-16
16/02/2022 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-02-17
ديانا كرزون: أفتخر بشكلي السابق.. وهكذا أنقصت وزنها!
09:27 | 2022-02-17
بعدما أحدث ضجة بصورة جمعته بشابة لبنانية.. سعد لمجرد يحتفل بعيد شقيقه علي (صور)
08:00 | 2022-02-17
أوقات أليمة عاشتها هند صبري: فقدت الذاكرة بسبب حادث سيارة
06:29 | 2022-02-17
رقصت بعد وفاة شقيقتها وفيديو لها أصبح حديث الجمهور.. فيفي عبده: "الدنيا لازم تمشي"
05:00 | 2022-02-17
فنانة عربية: الشرطة اقتحمت حفل زفافي واستدعت زوجي (فيديو)
04:36 | 2022-02-17
تيم حسن يكشف عن تجربة فاشلة في بيروت... ورد فعل والديه (فيديو)
فيديو
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
04:44 | 2022-02-17
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)
04:12 | 2022-02-17
17/02/2022 19:19:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact