فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة شهيرة تكشف عن إسمها الحقيقي... ما هو؟ (صورة)

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:12
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أعلنت الممثلة دوجا حجازي رداً على أحد متابعيها، أنّ إسمها الحقيقي هو خديجة. أمّا إسم دوجا فهو لـ"الدلع"، ويعني سواد الليل.
 
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دوجا حجازي

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