شاهدوا حجم الضرر الذي لحق بمنزل أيمن زيدان جراء الحرب (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري أيمن زيدان وهو يتفقد منزله.

وظهر أيمن زيدان وهو يتفقد حجم الدمار الذي لحق بمنزله جراء الحرب السورية التي امتدت لسنوات.