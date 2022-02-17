فنون ومشاهير

شاهدوا حجم الضرر الذي لحق بمنزل أيمن زيدان جراء الحرب (صورة)

Lebanon 24
17-02-2022 | 13:06
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل السوري أيمن زيدان وهو يتفقد منزله.
 
وظهر أيمن زيدان وهو يتفقد حجم الدمار الذي لحق بمنزله جراء الحرب السورية التي امتدت لسنوات.
 
 
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أيمن زيدان

الحرب

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