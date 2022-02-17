حبيب كيم كارداشيان يضع طلاء الأظافر (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل بيت ديفيدسون واضعا طلاء الاظافر باللون الابيض وذلك بعد ان كان قد أعلن زوج كيم كارداشيان السابق المغني كانيي ويست، انه ثنائي بميوله العاطفية.