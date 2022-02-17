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فنون ومشاهير
حبيب كيم كارداشيان يضع طلاء الأظافر (صور)
Lebanon 24
17-02-2022
|
13:15
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل بيت ديفيدسون واضعا طلاء الاظافر باللون الابيض وذلك بعد ان كان قد أعلن زوج كيم كارداشيان السابق المغني كانيي ويست، انه ثنائي بميوله العاطفية.
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