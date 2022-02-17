عندما سُئلت أم كلثوم عن فنانتها المفضلة.. من اختارت؟

في احدى المقابلات النادرة التي أجرتها السيدة أم كلثوم خلال مسيرتها الفنية سئلت عن هوية فنانتها المفضلة واعتقد البعض انها لن ترد بشكل مباشر على السؤال بل ستكون ديبلوماسية خصوصا انه معروف ان كان هناك منافسة قوية بين نجمات الوطن العربي في تلك الفترة الذهبية وردت أم كلثوم وقالت :" اختار شادية حبيبة قلبي".