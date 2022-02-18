فنون ومشاهير

ما حقيقة دخول تامر حسني بغيبوبة؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:00
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«حادث تامر حسني».. كان العنوان الأبرز الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي نطاق واسع خلال الساعات الماضية، إذ زعموا تعرضه لحادث سير مروع نتج عنه دخوله في غيبوبة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

الخبر المزعوم الذي أقلق محبي تامر حسني لم يكن سوى شائعة من ضمن الشائعات التي يتعرض لها الأخير منذ بداية مسيرته الفنية، وهو ما دفع الملحن والموزع جلال فهمي لدحض هذه الشائعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «لا صحة تماما للشائعات المتداولة عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل، الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الشائعات دي».

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من تامر حسني لـ «الوطن» إن الأخير بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي حادث سير، مضيفا أنهم يسعون للوصول إلى مصدر الشائعة وسبب خروجها في هذا التوقيت تحديدا.

المصدر: الوطن
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