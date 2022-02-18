قضية طفل "ذا فويس كيدز" بعد محاولته قتل جاره الى الواجهة من جديد.. اليكم قرار المحكمة

كشفت تقارير إعلامية أن محكمة جنايات الطفل أصدرت حكمها في قضية متسابق "ذا فويس كيدز" معاذ عيسى المتهم بالشروع في قتل طفل آخر.وقررت المحكمة ايداع عيسى في دار رعاية من أجل تقويم سلوكه دون تحديد مدّة معينّة.والطفل عيسى كان قد انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث في العام 2020، وغنّى حينذاك للفنان أحمد عدوية أغنية "عيّلة تايهة"، ونال إعجاب المدرّبين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، إلى أن خرج من المسابقة بعدما اختار حماقي طفلاً آخر.

وجاء في بيان أصدرته النيابة العامة حين الواقعة في عام 2021 الماضي، أنها تلقت بلاغاً من والد الطفل المجني عليه، مفاده نشوب مشادة بين ابنه والطفل المتهم معاذ عيسى، انتهت بضرب معاذ للطفل الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث شرخاً في جمجمته ونُقل إثر ذلك الى المستشفى.وأضاف أن النيابة العامة تولت التحقيقات، لكن لدى سؤال الطفل المجني عليه عمّا حدث، لم يسمح الطبيب المعالج بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطّلعت على التقرير الطبي المحرّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي في فروة الرأس واختراق جسم معدني عظام الجمجمة أحدث كسراً فيها، وخضع الطفل لجراحة عاجلة استُخرج خلالها المفتاح، أداة الاعتداء، وتحفّظت النيابة العامة عليه.وأوضح أنه لدى سؤال طفل شاهد عيان على الحادثة، أكد اعتداء المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأسه، وذلك إثر مشادّة بينهما، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى أن يكون قد تعمّد الاعتداء على المجني عليه، وادعى أنه خلال تشاجرهما، دفع المجني عليه ليبعده عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها في رأس الأخير وتعرّض للإصابة.