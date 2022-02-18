فنون ومشاهير

قائمة النجوم اللبنانيين الشباب الأكثر متابعة عبر "يوتيوب"

Lebanon 24
18-02-2022 | 14:00
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تصدّر الفنان زياد برجي قائمة أكثر فنان لبناني شاب له مشتركون عبر قناته في موقع "يوتيوب" في لبنان مسجّلاً مليوناً و21 ألف مشترك، وسط حصده نسبة مشاهدات عالية، خصوصاً أغنية "شو حلو" التي تخطّت الـ 300 مليون مشاهَدة لتكون بذلك أوّل أغنية لبنانية تحقق هذا الرقم القياسي.

وفي المرتبة الثانية حلّ الفنان والموسيقي أندريه سويد مسجلاً مليوناً وعشرين ألف مشترك عبر قناته الخاصة في "يوتيوب". وسويد الذي يُعتبر الموسيقي الأول عربياً من حيث عدد المشتركين على "يوتيوب"، يحقق نجاحاً كبيراً من خلال عمله الغنائي الأول "لالي" الذي طرحه بعد تعافيه من إصابته بانفجار المرفأ، ناهيك عن معزوفاته التي حققت أرقاماً قياسية قُدّرت بالملايين من حيث عدد المشاهدات.

أما في المرتبة الثالثة فقد حلّ "السوبر ستار" راغب علامة مسجلاً 923 ألف مشترك عبر قناته الخاصة في "يوتيوب". وهذا الرقم يبيّن أن علامة المتجدّد على الدوام يملك مفاتيح النجاح القائم اليوم على الاستمرارية ومواكبة جيل الشباب من خلال إصداراته الفنية التي تحاكي مختلف المراحل العمرية وأعماله المصوّرة التي تضج بالحياة والحبّ والتفاؤل.
المصدر: لها
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