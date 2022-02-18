إسعاد يونس تستضيف محمد صلاح



"إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا!، انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا وفقط على dmc". أعلنت الصفحة الرسمية لقناة dmc خلال تغريدة بموقع تويتر يصحبها فيديو تروجي للقاء السحاب بين الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح وصاحبها كلمة تروجيه للقاء المنتظر عرضه:"إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا!، انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا وفقط على dmc".

والجدير الذكر أن اللقاء تم تصويره في أنجلترا بمكان تاريخي وسوف يذاع على جزئين وسيكون كعادة الفنانة الكبيرة أخذت معها بعض المأكولات ليتم تاولها أثناء التحدث مع الضيف والتي تعرضها بطريقتها الخاصة في عدد من الفقرات .