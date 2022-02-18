15
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
تعرفوا إلى زوجة حسين الجسمي! (صور)
Lebanon 24
18-02-2022
|
12:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة للفنان الإماراتي حسين الجسمي تجمعه بزوجته.
وتدعى زوجة الجسمي حسناء وهي من الجنسية المغربية.
مواضيع ذات صلة
الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي... حكاية وهمية ام حقيقة؟
Lebanon 24
الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي... حكاية وهمية ام حقيقة؟
19/02/2022 21:12:34
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زواج يتحوّل إلى مأساة كبيرة... مقتل 13 امرأة بعد سقوطهن داخل بئر!
Lebanon 24
حفل زواج يتحوّل إلى مأساة كبيرة... مقتل 13 امرأة بعد سقوطهن داخل بئر!
19/02/2022 21:12:34
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
19/02/2022 21:12:34
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أجبر على الزواج منها في عيد الحب.. وهو داخل السجن!
Lebanon 24
أجبر على الزواج منها في عيد الحب.. وهو داخل السجن!
19/02/2022 21:12:34
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين الجسمي
زواج
تابع
الأكثر قراءة
عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
عبارة مسيئة لرفيق الحريري على "خرائط غوغل".. صورة تكشف الأمر
15:06 | 2022-02-18
18/02/2022 03:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي سريع في الويك اند.. ولكن استعدوا لنزول قطبي في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جوي سريع في الويك اند.. ولكن استعدوا لنزول قطبي في هذا الموعد
01:48 | 2022-02-19
19/02/2022 01:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أرغم زوجته القاصر على الدعارة ففتحت "على حسابا" وجرى ما جرى
Lebanon 24
أرغم زوجته القاصر على الدعارة ففتحت "على حسابا" وجرى ما جرى
02:30 | 2022-02-19
19/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
Lebanon 24
بعد فشل إسرائيل في اعتراض مسيّرة "حزب الله".. هذا ما كشفه خبير عسكري
15:14 | 2022-02-18
18/02/2022 03:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
07:16 | 2022-02-19
19/02/2022 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-02-19
جون ترافولتا يحتفل بعيد ميلاده.. ويقترب من السبعين (فيديو)
11:00 | 2022-02-19
بعد صراع مع المرض... وفاة ممثل مصري شهير
08:00 | 2022-02-19
أحلام تتلقى "هدية خاصة" من إبنة العاهل السعودي.. وهذا ما قالته عنها (فيديو)
06:02 | 2022-02-19
سميرة سعيد تخظف قلوب الجمهور بالفستان الأبيض
05:58 | 2022-02-19
ياسمين صبري تجذب الأنظار من داخل الهليكوبتر
05:55 | 2022-02-19
نجوى كرم ترتدي فستاناً مميزًا وباهظ الثمن (صورة)
فيديو
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
19/02/2022 21:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact