فنون ومشاهير

تعرفوا إلى زوجة حسين الجسمي! (صور)

Lebanon 24
18-02-2022 | 12:57
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة للفنان الإماراتي حسين الجسمي تجمعه بزوجته.
 
وتدعى زوجة الجسمي حسناء وهي من الجنسية المغربية.
 
 
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