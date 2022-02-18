من هو حبيب جنا عمرو دياب؟ (صور)

نشرت جنا عمرو دياب مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

وظهرت جنا برفقة شاب وسيم وعلقت علر الصورة قائلةً:"أحبك"

فهل هذا الشاب هو حبيبها؟