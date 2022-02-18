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فنون ومشاهير
يوسف الخال يهدي الجاكيت الخاص به لمعجبة والسبب؟ (صورة)
Lebanon 24
18-02-2022
|
13:19
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نشر الممثل اللبناني يوسف الخال صورة لها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهر فيها وهو يرتدي جاكيت باللون الرمادي من احد المشاهد في مسلسل شارك فيه وعلق عليها كاتبا: "أول شخص بيتذكَّر و بيحزر هالجاكيت بأي مشهد و بأي مسلسل لبستها بيربح الجاكيت"
واستطاعت احدى المتابعات ان تخمن اي ارتداها وعلقت : أول مشهد لك فالمسلسل مشهد التصادم بمسلسل لو
ليرد عليها يوسف : الجاكيت إلك. وين ببعتها؟
يذكر ان مسلسل "لو" عرض في عام 2014 بطولة عابد فهد ونادين نسيب نجيم ويوسف الخال.
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