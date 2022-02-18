صورة لـ جورجينا رودريغز عندما كانت بائعة في محل ملابس.. هكذا بدت

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء وحبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغز عندما كانت بائعة في محل ملابس بسيط.

جورجينا ظهرت في الصورة وهي ترتدي الملابس الخاصة للبائعين وتحمل بيدها قميصًا تحاول تعليقه، كما بدت بوزن أقل مما هي عليه حاليًّا.