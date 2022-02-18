فنون ومشاهير

زوجة عادل كرم التونسية تظهر إلى العلن وجمالها يخطف الأنظار (صور)

Lebanon 24
18-02-2022 | 13:41
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لزوجة الممثل والاعلامي اللبناني عادل كرم، التونسية فريدة بلطيف.
 
وعبر الجمهور عن اعجابه الشديد بجمالها.
 
 
 

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19/02/2022 21:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

فريدة بلطيف

عادل كرم

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