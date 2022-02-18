ديانا كرزون تكشف سبب ابتعادها عن الوسط الفني مؤخرًا

حلت الفنانة الاردنية ديانا كرزون ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" يوم الاربعاء 16 شباط.

وقالت الفنانة في حوارها مع الاعلامية المصرية ان سبب ابتعادها عن الوسط الفني في الفترة الاخيرة يعود الى حملها وولادة طفلتها الاولى التي اطلقت عليها اسم سلمى.وكشفت انها اضطرت الى الاحتفال بزفافها مع زوجها معاذ العمري بدون معازيم وذلك بسبب جائحة كورونا.كما وغنت الفنانة عدد من اغنياتها الخاصة بالاضافة لأغاني لعدد من نجوم الزمن الجميل، وسط تفاعل كبير من الجمهور داخل الاستديو.