ليال الاختيار تتحضر للسفر خارج لبنان!... هذا ما أعلنته (صورة)

يبدو أن الإعلامية ليال الاختيار تتحضر لعمل جديد خارج لبنان.

وفي التفاصيل، بعدما نشرت شقيقة ليال صورة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام ذكرتها فيها، أعادت ليال نشر الصورة على صفحتها الخاصة. وتظهر الصورة قالبين حلوى أحدهما مكتوب عليه: "حظًّا موفقًا ليال"، أما الثاني فوضع عليه مجسم طائرة مع عبارة "سوف نشتاق لك"، في إشارة إلى أن ليال تتجهز للسفر خارج لبنان.

وعلقت ليال على الصورة كاتبة: "وتعلمين فجأة أنه حان الوقت للبدء في عمل جديد وعلينا أن نثق بجمال البدايات".

ولم تكشف ليال عن العمل التي تحضر له أو عن البلد المتوجهة إليه.