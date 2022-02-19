فنون ومشاهير

الرقم فاق التوقعات.. الكشف عن قيمة ثروة نانسي عجرم!

Lebanon 24
19-02-2022 | 02:00
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في تصنيف أعده موقع "ارابيان بيزنس" تبين ان الفنانين اللبنانيين يحتلون 7 مراكز في قائمة أغنى 10 فنانين عرب.

 

وقدرت ثروة الفنانة نانسي عجرم بـ 36,2 مليون دولار حتى صدور هذا التصنيف.

 

وكانت نانسي عجرم اعتذرت عن عدم المشاركة في رحلة "ستارز أون بورد" البحرية على متن سفينة كبيرة، بمناسبة عيد الحب.

 

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب، إلى اللقاء قريبًا".

المصدر: المصري اليوم
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