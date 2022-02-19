ظهرت في المستشفى مع شقيقها.. رولا شامية تُثير قلق الجمهور (صور)

أثارت الممثلة رولا شامية قلقا كبيرا عليها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت رولا عبر انستغرام صورةً لها برفقة الطبيب روبير فاخوري، وإلى جانبهما ظهر شقيقها نبيل شامية وهو مستلقٍ على سرير المستشفى.

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وقد تفاعل المتابعون مع الصورة معربين عن قلقهم على نبيل وتمنوا له السلامة.

ولم تعلن رولا عن طبيعة مرض شقيقها واكتفت بالتعليق على الصورة بشكر الطبيب، مشيرة إلى أنه أنقذ حياة شقيقها.