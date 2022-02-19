أحلام تتلقى "هدية خاصة" من إبنة العاهل السعودي.. وهذا ما قالته عنها (فيديو)

هدية خاصة تلقتها الفنانة الإماراتية أحلام من ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي عبارة عن ثوب فخم ظهرت فيه أثناء احيائها لجلسات العاذرية خلال موسم الرياض في السعودية.

وتألقت أحلام بثوب يشبه العباءة من المخمل الفخم باللون النيلي، ومطرزة بخطوط مبدعة باللون الفضي وبأكمام واسعة مزينة برسوم مبهرة، منحت الإطلالة التي اختارتها لها إبنة الملك السعودي المزيد من الفخامة والرقي.

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)





وأوضحت أحلام في حديث صحفي أن إطلالتها كانت هدية من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، وبأنها هي مَن اختارت التطريز والثوب النجدي، وقالت خلال الحوار: "أبي أشكرك طال عمرك، أنا والأميرة حصة صديقات عمر من أكثر من 26 سنة، حبت أن تكون إطلالتي هي إطلالة نجدية، أنا كثير عجبتني وأتمنى تكون عجبتكم كلكم".

وكانت أحلام قد أحيت في جلسات العاذرية بموسم الرياض، حفلا الخميس الماضي، بمشاركة الفنان عبد الله الرويشد، وقدما معاً أكثر من ديو، إضافة إلى غناء أشهر أغانيهما القديمة والحديثة.