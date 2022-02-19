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فنون ومشاهير
فيفي عبده تثير الجدل مجددًا.. وهذه المرّة بسبب الشيشة!
Lebanon 24
19-02-2022
|
23:00
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نشرت الفنانة فيفي عبده على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جديدة أثرت بها الجدل بين جمهورها بعدما ظهرت تدخن الشيشة في الصورة وعلقت هليها بقولها: “مساء الفل”، المر الذي عرضها لانتقادات واسعة من الجمهور.
وكانت فيفي قد تعرضت خلال اليومين الماضيين لانتقادات واسعة من الجمهور بعدما نشرت مقطع فيديو ترقص خلالها بعد أيام قليلة من إعلنها وفاة شقيقتها، إلا أنها ردت على انتقادات الجمهور بأن الحياة لابد أن تسير ولا تتوقف.
من ناحية أخرى، أعلنت فيفي عبده دخولها سباق الدراما الرمضاني القادم بمسلسل “شغل عالي” حيث نشرت على حسابها بـ”إنستغرام” صورة من كواليس المسلسل ظهرت فيها وهي تجلس بجوار المخرج مرقص عادل وشيرين رضا، وعلقت على الصورة كاتبة: “مساء الفل من مصر أم الدنيا انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022 أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا”.
وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.
المصدر: بتجرد
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