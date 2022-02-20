إبنة ملكة جمال لبنان السابقة تخطف الانظار بجمالها... ظهرت بفستان قصير في عيد ميلادها! (صورة)

شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق متابعيها بصورة من حفل عيد ميلاد إبنتها نور. وقد لفتت الاخيرة الانظار بجمالها. وارتدّت فستاناً قصيراً، واحتفلت مع رفاقها بالعيد.