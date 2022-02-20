فنون ومشاهير

إبنة ملكة جمال لبنان السابقة تخطف الانظار بجمالها... ظهرت بفستان قصير في عيد ميلادها! (صورة)

Lebanon 24
20-02-2022 | 02:00
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شاركت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق متابعيها بصورة من حفل عيد ميلاد إبنتها نور. وقد لفتت الاخيرة الانظار بجمالها. وارتدّت فستاناً قصيراً، واحتفلت مع رفاقها بالعيد.
 
 
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ساندرا رزق

عيد ميلاد

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