حفيدتا هيفا وهبي خطفتا الانظار بأحدث ظهور لهما... شاهدوا كيف أصبحتا (صورة)

نشرت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنتيها، حيث ظهرت معهما في أحد المطاعم.

وحيّت الثلاثة المتابعين. وقد لاحظ الجمهور أنّهما كبُرتا وأصبحتا تُشبهان والدتهما.