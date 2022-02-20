بعد 5 أشهر على انفصاله عن زوجته.. إيلون ماسك مع إمرأة جديدة في طائرته الخاصة (صور)

يبدو أن الملياردير الاميركي إيلون ماسك، يعيش حالة حب ورومانسية جديدة حالياً وفقاً لتقرير نشره موقع "ديلي ميل"، الذي أكد أن "ماسك" ظهر بصحبة فتاة مجهولة على متن طائرته الخاصة التي يبلغ سعرها 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد 5 أشهر من انفصاله عن زوجته.

وظهر الثنائي بعد هبوط الطائرة بمطار لوس انجلوس مؤخراً، حيث ظهرا معاً أثناء النزول من الطائرة.

ويشار إلى أنه في ايلول الماضي، أعلن الملياردير ومؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية جرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات.



وقال ماسك لموقع Page Six، إنهما "لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ويلتقيان كثيرا وتربطهما علاقة جيدة"، لكن العمل يتسبب دائما بتباعدهما لفترات طويلة، وأضاف: "عملي مع "سبيس إكس" و"تسلا" يتطلب وجودي في تكساس بشكل أساسي أو السفر إلى الخارج، وعملها مركز في لوس أنجلوس".