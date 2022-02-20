زوجة الاعلامي اللبناني الشهير تكشف أنّها كانت مريضة... هكذا أعلنت الخبر وهذا وضعها الصحيّ (صور)

كشفت زوجة الاعلامي وسام بريدي، عارضة الازياء التونسيّة الاصل ريم السعيدي أنّها كانت مريضة لمدّة أسبوعين. وأعلنت الخبر من خلال فيديو، ظهرت فيه وهي تمارس هواية الملاكمة مع مدربها. وأضافت أنّها لا تزال تشعر بتعب بجسمها، نتيجة المرض.