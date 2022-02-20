فنون ومشاهير

فنان شهير غاضب من قضية "عريس الإسماعيلية" والجمهور يتفاعل مع تعليقه

Lebanon 24
20-02-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-920651-637809570182800226.jpg
Doc-P-920651-637809570182800226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حالة من الغضب تملكت الفنان آسر ياسين بسبب حادثة ضرب زوج لزوجته في الشارع ليلة زفافهما ثم تعليق الزوج أن ذلك أمر عادي لديهم.

وغرد آسر عبر صفحته على "تويتر" قائلاً: "جدي كان دايماً يقوللي، عارف الفرق بين الراچل اللي بصح والراچل الغلط؟ الراچل اللي بصح مَرَته بتمشي جدامه ويصونها زي الملكة.. أما الراچل الغلط هو اللي بيجر مرته وراه زي البهيمة ويمد يده عليها".

وتسبب مقطع فيديو يوثق اعتداء عريس على عروسه يوم زفافها وخلال ارتدائها الفستان الأبيض، بمساعدة أخته، بالإسماعيلية، في غضب واسع من رواد السوشيال ميديا.

وظهرت العروس في الفيديو أمام مركز التجميل، مرتدية فستان الزفاف، وخلال استعدادها للمغادرة قاصدة القاعة، جاء العريس، واعتدى عليها وأوقعها أرضًا، وهي تصرخ ولم تجد من يغيثها أو ينقذها من تحت يده. وتعالت الصرخات وصاحبها تجمع المارة، ولكن لم يتقدم أحد لمساعدة العروس، التي حملها زوجها وألقاها في السيارة، وبعدها وصلت سيارة الشرطة، لكن العروس فاجأت جميع المتعاطفين معها، وتنازلت عن المحضر، لتظهر بعد ذلك في سيشن التصوير مع زوجها وبعدها ترقص معه في القاعة.

وقبل أن ينتصف الليل، تم تداول فيديو من داخل عش الزوجية ويرتدي الزوجين ملابس البيت، وفي صحبتهما عدد من الأهل، ويسخرون من الواقعة ويقولون "تعالوا كل حمام يا بيه"، الأمر الذي اعتبره الكثيرون استفزازا لهم، وهاجموا العروس على تصرفها، وعلى تسامحها وتهاونها في حقها.

واعتبر رواد السوشيال ميديا أن العروس قبلت بالإهانة، وتسامحها يعني رضاها بما قد تتعرض له فيما بعد، حتى وصف البعض تصرفها قائلين "الصلح مش خير في حالتك".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-02-20
13:00 | 2022-02-20
10:20 | 2022-02-20
09:15 | 2022-02-20
09:00 | 2022-02-20
08:00 | 2022-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website