فنان شهير غاضب من قضية "عريس الإسماعيلية" والجمهور يتفاعل مع تعليقه

حالة من الغضب تملكت الفنان آسر ياسين بسبب حادثة ضرب زوج لزوجته في الشارع ليلة زفافهما ثم تعليق الزوج أن ذلك أمر عادي لديهم.وغرد آسر عبر صفحته على "تويتر" قائلاً: "جدي كان دايماً يقوللي، عارف الفرق بين الراچل اللي بصح والراچل الغلط؟ الراچل اللي بصح مَرَته بتمشي جدامه ويصونها زي الملكة.. أما الراچل الغلط هو اللي بيجر مرته وراه زي البهيمة ويمد يده عليها".وتسبب مقطع فيديو يوثق اعتداء عريس على عروسه يوم زفافها وخلال ارتدائها الفستان الأبيض، بمساعدة أخته، بالإسماعيلية، في غضب واسع من رواد السوشيال ميديا.وظهرت العروس في الفيديو أمام مركز التجميل، مرتدية فستان الزفاف، وخلال استعدادها للمغادرة قاصدة القاعة، جاء العريس، واعتدى عليها وأوقعها أرضًا، وهي تصرخ ولم تجد من يغيثها أو ينقذها من تحت يده. وتعالت الصرخات وصاحبها تجمع المارة، ولكن لم يتقدم أحد لمساعدة العروس، التي حملها زوجها وألقاها في السيارة، وبعدها وصلت سيارة الشرطة، لكن العروس فاجأت جميع المتعاطفين معها، وتنازلت عن المحضر، لتظهر بعد ذلك في سيشن التصوير مع زوجها وبعدها ترقص معه في القاعة.وقبل أن ينتصف الليل، تم تداول فيديو من داخل عش الزوجية ويرتدي الزوجين ملابس البيت، وفي صحبتهما عدد من الأهل، ويسخرون من الواقعة ويقولون "تعالوا كل حمام يا بيه"، الأمر الذي اعتبره الكثيرون استفزازا لهم، وهاجموا العروس على تصرفها، وعلى تسامحها وتهاونها في حقها.واعتبر رواد السوشيال ميديا أن العروس قبلت بالإهانة، وتسامحها يعني رضاها بما قد تتعرض له فيما بعد، حتى وصف البعض تصرفها قائلين "الصلح مش خير في حالتك".