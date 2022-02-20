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فنون ومشاهير
للعام العاشر على التوالي.. رامز جلال يبدأ تصوير برنامج المقالب الجديد
Lebanon 24
20-02-2022
|
14:00
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للعام العاشر على التوالي يواصل الفنان رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب الذي يعد حالياً من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية، وينتظره الجمهور في العالم العربي أجمع بعد إطلاق مدفع الإفطار وسماع أذان المغرب مباشرة،
وسافر الفنان رامز جلال للمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من أسبوع، ليجري العديد من البروفات لبرنامج المقالب الجديد الخاص به المقرر المشاركة به في رمضان 2022، كما أنه بدأ تصوير أولى حلقات البرنامج مع ضحية من ضحاياه الثلاثين المقرر وقوعهم في الفخ.
جدير بالذكر أن الفنان المصري حصد مؤخرًا جائزة البرنامج الأكثر مشاهدة في حفل توزيع جوائزjoy awards، والذي ينظمه موسم الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم المستشار تركي آل شيخ، الجائزة لـ رامز جلال وسط تشجيع كبير من الحضور، وقال له: "ما دام برنامجك حصل على أعلى نسب مشاهدة إذن هو ناجح".
المصدر: لها
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