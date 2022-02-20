بإطلالة مثيرة.. لاميتا فرنجية بروب الإستحمام قرب حوض السباحة (صور)

نشرت عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة لاميتا فرنجية مجموعة صور لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وشاركت فرنجية صور عطلتها مع متابعيها، وظهرت بروب الإستحمام من أمام حوض السباحة.