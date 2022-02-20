بعد 28 عاماً.. صور نادرة من حفل زفاف عمرو دياب وزينة عاشور





وأقيم حفل الزفاف في منزل عائلة عمرو دياب بالشرقية نظرًا لظروف والده الصحية، حيث فضل بالاتفاق مع عائلة زينة على إقامة الزفاف في بلدته بدلًا من أحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور كل أهالي القرية وعائلة "دياب"، وكذلك عائلة زينة عاشور التي جاءت من السعودية خصيصًا. نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة من حفل زفاف الفنان عمرو دياب وزوجته زينة عاشور والذي تم في مسقط رأس عمرو بقرية "سنهوت" بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وذلك تزامناً مع مرور 28 عاماً على الزفاف.وأقيم حفل الزفاف في منزل عائلة عمرو دياب بالشرقية نظرًا لظروف والده الصحية، حيث فضل بالاتفاق مع عائلة زينة على إقامة الزفاف في بلدته بدلًا من أحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور كل أهالي القرية وعائلة "دياب"، وكذلك عائلة زينة عاشور التي جاءت من السعودية خصيصًا.





وزينة عاشور هي الزيجة الثانية في حياة عمرو دياب بعد زواجه من شيرين رضا في نهاية الثمانينات، قصة حب انطلقت شرارتها بعد طلاق عمرو وشيرين رضا عام 1992، تلك الفترة التي قرر خلالها عمرو التفرغ لمشواره الفني تماماً والتحضير لألبومه "يا عمرنا" بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "آيس كريم في جليم".



وزينة عاشور هي الزيجة الثانية في حياة عمرو دياب بعد زواجه من شيرين رضا في نهاية الثمانينات، قصة حب انطلقت شرارتها بعد طلاق عمرو وشيرين رضا عام 1992، تلك الفترة التي قرر خلالها عمرو التفرغ لمشواره الفني تماماً والتحضير لألبومه "يا عمرنا" بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "آيس كريم في جليم".