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فنون ومشاهير
بعد 28 عاماً.. صور نادرة من حفل زفاف عمرو دياب وزينة عاشور
Lebanon 24
20-02-2022
|
10:20
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نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة من حفل زفاف الفنان عمرو دياب وزوجته زينة عاشور والذي تم في مسقط رأس عمرو بقرية "سنهوت" بمنيا القمح بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وذلك تزامناً مع مرور 28 عاماً على الزفاف.
وأقيم حفل الزفاف في منزل عائلة عمرو دياب بالشرقية نظرًا لظروف والده الصحية، حيث فضل بالاتفاق مع عائلة زينة على إقامة الزفاف في بلدته بدلًا من أحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور كل أهالي القرية وعائلة "دياب"، وكذلك عائلة زينة عاشور التي جاءت من السعودية خصيصًا.
وزينة عاشور هي الزيجة الثانية في حياة عمرو دياب بعد زواجه من شيرين رضا في نهاية الثمانينات، قصة حب انطلقت شرارتها بعد طلاق عمرو وشيرين رضا عام 1992، تلك الفترة التي قرر خلالها عمرو التفرغ لمشواره الفني تماماً والتحضير لألبومه "يا عمرنا" بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "آيس كريم في جليم".
زينة هي ابنة رجل الأعمال السعودي محمد عاشور، أما والدتها السيدة رئيفة النوري فتنحدر من عائلة لبنانية عريقة، كانت زينة مقيمة في سويسرا منذ طفولتها حيث عاشت طفولتها كاملة بمدارس "دي وليمان" الداخلية ، ثم التحقت بجامعة "أوبستر" لتدرس علم النفس، وكانت دائمة التواجد في مصر خلال العطلات الصيفية، ورغم دراستها لعلم النفس إلا أنها كانت تعمل كمنسقة ملابس ومصممة ديكور وافتتحت بعد فترة محلًا شهيرًا للورود.
المصدر: لها
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