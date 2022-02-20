بعد أيام على فقدانها.. العثور على الممثلة الشهيرة جثة (صورة)

أعلنت السلطات الأميركية العثور على الممثلة ليندسي إيرين بيرلمان، التي أدّت مجموعة أدوار ناجحة أبرزها في "General Hospital" و"American Housewife"، متوفاة بعد أيام من الإبلاغ عن فقدها في لوس أنجلوس.وطلب المحققون مساعدة جمهور بيرلمان (43 عاماً) في العثور عليها، بعدما شوهد للمرة الأخيرة ظهر يوم الأحد الماضي، وفق ما ذكرت شبكة ABC الأميركية.

وعُثر على جثة الممثلة صباح الجمعة، عندما استجاب عناصر شرطة لوس أنجلوس لطلب تحقيق في حادثة وفاة بحيّ سكني في هوليوود، على ما ذكرت إدارة الشرطة.بحسب المحطة الإخبارية، أكّد مكتب الطبيب الشرعيّ في لوس أنجلوس أنّ الجثة هي في الواقع جثة بيرلمان، فيما لا يزال سبب الوفاة وظروف اختفائها قيد التحقيق.قدّمت بيرلمان دورَين في النسختَين التلفزيونيَّتَين من "The Purge" و"Chicago Justice"، كما تمتّعت بخبرة واسعة بالمسرح في مسقط رأسها في شيكاغو.