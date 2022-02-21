ممثلة مشهورة: لن اتبرع بثروتي للجمعيات الخيرية

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري"، الفنانة إلهام شاهين الاسبوع المقبل.ونشرت أسما الإعلان الدعائي للحلقة والتي أجابت فيه إلهام شاهين على بعض الموضوعات الجدلية.وعبرت إلهام عن رأيها في السوشيال ميديا، وقالت أنها إذا "تمنت أمرا في عام 2022 سيكون اختفاء منصات التواصل الاجتماعي".كذلك ردت على سؤال حول إمكانية التبرع بثروتها للجمعيات الخيرية والأبحاث العلمية، وأجابت مؤكدة رفضها لهذا القرار.(موقع في الفن)