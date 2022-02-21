فنون ومشاهير

ممثلة مشهورة: لن اتبرع بثروتي للجمعيات الخيرية

Lebanon 24
21-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-920843-637810223499332529.jpg
Doc-P-920843-637810223499332529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري"، الفنانة إلهام شاهين الاسبوع المقبل.

ونشرت أسما الإعلان الدعائي للحلقة والتي أجابت فيه إلهام شاهين على بعض الموضوعات الجدلية.

وعبرت إلهام عن رأيها في السوشيال ميديا، وقالت أنها إذا "تمنت أمرا في عام 2022 سيكون اختفاء منصات التواصل الاجتماعي".

كذلك ردت على سؤال حول إمكانية التبرع بثروتها للجمعيات الخيرية والأبحاث العلمية، وأجابت مؤكدة رفضها لهذا القرار.

(موقع في الفن)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:00 | 2022-02-21
06:13 | 2022-02-21
04:30 | 2022-02-21
04:02 | 2022-02-21
03:00 | 2022-02-21
02:00 | 2022-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website