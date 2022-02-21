حوادث محرجة وغير متوقعة في حفلات زفاف المشاهير

هناك دائماً شيء لا يسير كما هو مخطط له خلال حفل الزفاف، يمكن أن يكون أي شيء من عطل في خزانة الملابس إلى مشكلة بسيطة في تقديم الطعام أو المكان، ومع ذلك، مهما كانت هذه الأشياء مزعجة، فهي تتحول إلى ذكرى مضحكة بالنسبة للعروسين. الأغنياء والمشاهير يقعون أيضاً فريسة لهذه الحوادث، ماذا ستفعلين مثلاً إذا اشتعلت النيران في فستان زفافك؟ أو إذا كسرت إحدى أسنانك يوم زفافك؟.. حسناً، وقعت هذه الحوادث لعدد قليل من المشاهير، نستعرض أبرزها:بليك ليفلي ورايان رينولدزأحرقت ليفلي فستانها بالألعاب النارية أثناء حفل زفاف الزوجين في عام 2012.الأميرة ديانا والأمير تشارلزقالت ديانا اسم تشارلز بشكل خاطئ أثناء عهودهما، حيث أشارت إليه باسم "فيليب تشارلز آرثر جورج" بدلاً من "تشارلز فيليب آرثر جورج".كيم كارداشيان وكاني ويستفي حفل زفافهما عام 2014، تم كتابة بعض أسماء الضيوف على الطاولات بشكل خاطئ.جيسيكا سيمبسون وإريك جونسونعندما تزوج الزوجان في عام 2014، قالت سيمبسون عن طريق الخطأ اسمها بدلاً من اسم إريك، خلال عهود الزواج.ديفيد وفيكتوريا بيكهاملم يكن حادثاً مؤسفاً، ولكن كان من المفترض أن يحيي عازف البيانو الشهير السير إلتون جون حفل زفاف بيكهام، لكنه أصيب بنوبة قلبية ولم يكن قادراً على العزف.كيسي ويلسون وديفيد كاسبيتعرضت العروس للسقوط على ركبتيها خلال حفل الزفاف وبدأت شهر العسل في اليوم التالي على كرسي متحرك.