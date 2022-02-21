بعد تأجيل الزواج.. مروان خوري يوضح حقيقة إنفصاله عن خطيبته ندى رمال

ردّ النجم مروان خوري على الشائعات المتداولة حول انفصاله عن خطيبته ندى رمال خلال الفترة الماضية، نافياً الأمر.وأوضح في مقابلة مع قناة "الجديد" أن هناك عدداً من الأسباب أدت إلى تأخير موعد زفافه من بينها ظروف عمله ولكن حفل الزفاف قائم ولم يتم إلغائه.وأكد خوري: "هنفرح بوقته ولا يوجد تاريخ محدد للعرس الظروف أخرتني والشغل ولكن أكيد أكيد رح نعمل العرس"، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الفنانة اللبنانية إليسا من أميركا للاستقرار على تفاصيل عودتهما للعمل معاً.وكانت بعض المواقع الكترونية وصفحات على السوشيال ميديا قد لاحظت تأخير موعد الزفاف الذي كان النجم الشامل قد أعلن عنه من قبل، والذي كان من المفترض أن يقام في نهاية عام 2021، وهو ما ترافق مع ترويج شائعة وقوع خلافات بين العروسين أدت إلى إلغاء موعد الزفاف.