فنون ومشاهير

هكذا دعم تامر حسني شابة تجوب مصر سيراً على الأقدام

Lebanon 24
21-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-920998-637810447291251638.jpg
Doc-P-920998-637810447291251638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من خلال منشور طرحه عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة دعم الى الرحّالة المصرية ريهام أبو بكر، حيث كتب قائلاً: "ريهام أبو بكر بطلة عالمية قادمة ورقم عالمي جديد إن شاء الله بدعمنا كلنا ليها".

وأضاف: "ريهام قررت إنها تعمل تنشيط سياحي ولفت نظر لمصر أم الدنيا من خلال فكرة جريئة مش عادية محتاجة بطل فولاذي فعلاً، وهي أنها تمشى على رجليها مصر كلها، هتمشي 1722 كيلو من الشمال للجنوب. أتمنى كل الدعم من شبابنا العظيم ومن جميع الجهات والمؤسسات المصرية والمحطات التلفزيونية والمواقع الإليكترونية أن يتبنوا ريهام ويتتبعوا رحلة البطلة المصرية المنتظرة وأتمنى طوال رحلتها أن يكون في متابعتها فريق طبي مخصص لسلامتها".
 


وداعب تامر حسني الرحّالة ريهام أبو بكر قائلاً: "أنا يا ريهام إن شاء الله لو مش عندي شغل هتتبع خطواتك وهستناكي في أقرب منطقة أمشي معاكي محطتين تلاتة لحد ما نفسي يتقطع".

وريهام أبو بكر هي رحّالة مصرية درست الجغرافيا، وجعلت من شغفها عملاً تنشر به ثقافة السياحة الجغرافية والبيئية من خلال تنظيم رحلات الى أماكن في مصر لا يزورها أحد، مستندةً في عملها إلى خرائط جغرافية تحفظها عن ظهر قلب، وتثري الجولات السياحية بما تعلّمته، وبحكايات وفعاليات تنظمها بالتعاون مع السكان المحليين لكل مكان تزوره.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-02-21
11:00 | 2022-02-21
09:20 | 2022-02-21
08:50 | 2022-02-21
08:00 | 2022-02-21
07:00 | 2022-02-21
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website