هكذا دعم تامر حسني شابة تجوب مصر سيراً على الأقدام

من خلال منشور طرحه عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة دعم الى الرحّالة المصرية ريهام أبو بكر، حيث كتب قائلاً: "ريهام أبو بكر بطلة عالمية قادمة ورقم عالمي جديد إن شاء الله بدعمنا كلنا ليها".وأضاف: "ريهام قررت إنها تعمل تنشيط سياحي ولفت نظر لمصر أم الدنيا من خلال فكرة جريئة مش عادية محتاجة بطل فولاذي فعلاً، وهي أنها تمشى على رجليها مصر كلها، هتمشي 1722 كيلو من الشمال للجنوب. أتمنى كل الدعم من شبابنا العظيم ومن جميع الجهات والمؤسسات المصرية والمحطات التلفزيونية والمواقع الإليكترونية أن يتبنوا ريهام ويتتبعوا رحلة البطلة المصرية المنتظرة وأتمنى طوال رحلتها أن يكون في متابعتها فريق طبي مخصص لسلامتها".