بعد الهجوم الاخير عليها.. فنانة شهيرة تؤدي مناسك العمرة (صورة)

بعد تعرضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها المخرج هادي الباجوري، فاجأت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها بصورها خلال أدائها العمرة، من داخل الحرم المكي.ونشرت صورة لها في "فيسبوك" وهي ترتدي جلباب أبيض، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بكثافة.من جهة ثانية، لحقت الفنانة ياسمين رئيس بزميلتها الفنانة منى زكي في الخروج من سباق الدراما الرمضاني، بعدما تراجعت عن قرار مشاركتها في مسلسل "نغم"، المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل، حيث كان من المفترض أن تبدأ التصوير خلال الأيام الماضية.