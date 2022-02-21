فنون ومشاهير

حالته حرجة جداً بعدما فقد النطق.. ابنة الفنان الشهير تكشف تطورات وضعه الصحي

Lebanon 24
21-02-2022 | 08:50
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أثارت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة قلق الجمهور عليه بعدما كشفت عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ودخوله إثر ذلك المستشفى.

وكتبت هبة حلاوة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحساب والدها في "واتس آب": "لا تزال حالته الصحية حرجة جداً. نرجو الاستمرار في الدعاء. اللّهم تقبل دعائكم جميعاً". وفي وقت سابق ذكرت هبة أنّ والدها فقد النطق بسبب المضاعفات الصحية. 
 


الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة، هو حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب"، التي عُرضت خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولتها كلٌ من نضال الشافعي وميمي جمال.

وقدّم أحمد حلاوة خلال مشواره الفني حوالى 200 عمل فني، أبرزها: "الرجل الأخطر"، "قمر في سكة سفر"، "شقة فيصل"، "العذاب امرأة"، "أمن دولت"، "الأب الروحي"، "أرملة رجل حي"، "أفراح إبليس"، "أحمد نوتردام"، وكلها أعمال حققت نجاحات سُجّلت في تاريخه الفني.
المصدر: لها
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