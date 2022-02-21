17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
حالته حرجة جداً بعدما فقد النطق.. ابنة الفنان الشهير تكشف تطورات وضعه الصحي
Lebanon 24
21-02-2022
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت هبة ابنة الفنان أحمد حلاوة قلق الجمهور عليه بعدما كشفت عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ودخوله إثر ذلك المستشفى.
وكتبت هبة حلاوة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحساب والدها في "واتس آب": "لا تزال حالته الصحية حرجة جداً. نرجو الاستمرار في الدعاء. اللّهم تقبل دعائكم جميعاً". وفي وقت سابق ذكرت هبة أنّ والدها فقد النطق بسبب المضاعفات الصحية.
الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة، هو حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب"، التي عُرضت خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولتها كلٌ من نضال الشافعي وميمي جمال.
وقدّم أحمد حلاوة خلال مشواره الفني حوالى 200 عمل فني، أبرزها: "الرجل الأخطر"، "قمر في سكة سفر"، "شقة فيصل"، "العذاب امرأة"، "أمن دولت"، "الأب الروحي"، "أرملة رجل حي"، "أفراح إبليس"، "أحمد نوتردام"، وكلها أعمال حققت نجاحات سُجّلت في تاريخه الفني.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
Lebanon 24
تسعيرة المولدات ستتغيّر.. إليكم سعرها الجديد المتوقّع
14:19 | 2022-02-20
20/02/2022 02:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
Lebanon 24
صورٌ مروّعة.. لبنانيان يخسران حياتهما بحادث خطير في ساحل العاج!
11:42 | 2022-02-20
20/02/2022 11:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح اليوم
02:40 | 2022-02-21
21/02/2022 02:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
Lebanon 24
قبل رفع الدولار الجمركي... هذا ما يتهافت اللبنانيون على تخزينه
23:10 | 2022-02-20
20/02/2022 11:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صورةٌ نادرة للواء عباس إبراهيم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. شاهدوها
Lebanon 24
صورةٌ نادرة للواء عباس إبراهيم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. شاهدوها
12:15 | 2022-02-20
20/02/2022 12:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-02-21
حوادث محرجة وغير متوقعة في حفلات زفاف المشاهير
09:20 | 2022-02-21
فيديو مؤثر لنجم X Factor بالشارع.. يصرخ بطريقة هستيرية وهذا ما حصل معه!
08:00 | 2022-02-21
بعد تأجيل الزواج.. مروان خوري يوضح حقيقة إنفصاله عن خطيبته ندى رمال
07:00 | 2022-02-21
فيديو نادر وقديم للياس الرحباني وفيروز
06:13 | 2022-02-21
مجتمع بيروت السينمائي يكرّم تقلا شمعون ... وعروض مجانية لـ71 فيلما على مدى 5 ايام
05:00 | 2022-02-21
ممثلة مشهورة: لن اتبرع بثروتي للجمعيات الخيرية
فيديو
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
Lebanon 24
تكبيل أحد الركاب ومحاولة قفز عن علو 12 ألف متر... شاهدوا ما جرى على متن طائرة! (فيديو)
08:28 | 2022-02-21
21/02/2022 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
Lebanon 24
ارتبك تحت الجليد فلم يجد المخرج.. سباح كاد يفقد حياته داخل بحيرة متجمدة (فيديو)
08:00 | 2022-02-20
21/02/2022 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
21/02/2022 18:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
انتخابات 2022
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact