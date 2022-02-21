مجتمع بيروت السينمائي يكرّم تقلا شمعون ... وعروض مجانية لـ71 فيلما على مدى 5 ايام

تحت شعار "النساء من اجل القيادة" ينظم مجتمع بيروت السينمائي ، الدورة الخامسة من مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة". ودعما للمراة وعطاءاتها في هذا المجال سيتم تكريم القديرة تقلا شمعون، على مسيرتها التي اغنت الفن ولا تزال. قبيل يومين من اليوم العالمي للمرأة ، اي في 6 آذار سيكون التكريم على خشبة مسرح كازينو لبنان عند الساعة سابعة مساء.

الانطلاقة ستكون من التكريم، ليستمر بعدها المهرجان الى 11 آذار بجدول اعمال حافل بالنشاطات الثقافية والفنية، مع عرض لـ71 فلماً في إطار التنافس على 5 فئات، وسيكون العرض يوميا من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الحادية عشرة ليلا في GRAND CINEMAS في ABC ضبية .