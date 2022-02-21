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فنون ومشاهير
مجتمع بيروت السينمائي يكرّم تقلا شمعون ... وعروض مجانية لـ71 فيلما على مدى 5 ايام
Lebanon 24
21-02-2022
|
06:13
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تحت شعار "النساء من اجل القيادة" ينظم مجتمع بيروت السينمائي ، الدورة الخامسة من مهرجان "بيروت الدولي لسينما المرأة". ودعما للمراة وعطاءاتها في هذا المجال سيتم تكريم القديرة تقلا شمعون، على مسيرتها التي اغنت الفن ولا تزال. قبيل يومين من اليوم العالمي للمرأة ، اي في 6 آذار سيكون التكريم على خشبة مسرح كازينو لبنان عند الساعة سابعة مساء.
الانطلاقة ستكون من التكريم، ليستمر بعدها المهرجان الى 11 آذار بجدول اعمال حافل بالنشاطات الثقافية والفنية، مع عرض لـ71 فلماً في إطار التنافس على 5 فئات، وسيكون العرض يوميا من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الحادية عشرة ليلا في GRAND CINEMAS في ABC ضبية .
يسبق العرض ندوات متعلقة بالمرأة ومشاركتها في القطاع السينمائي ، السياسي ودورها الفاعل في توثيق تاريخ لبنان، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر مع منظمات وناشطات نسويات.
كما سيتم تنظيم عروض احتفالية لافلام لبنانية، تعرض للمرة الاولى في لبنان :
-
فرح
-
I'm Not Lakit
-
The Blue Inmates
-
The Anger
العروض يسبقها حفل RED CARPET بحضور ابطال وبطلات هذه الافلام ستيفاني عطالله، مجدي مشموشي، جوليا قصار، منال عيسى، محمد عقيل.
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