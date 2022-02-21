فيديو نادر وقديم للياس الرحباني وفيروز

نشر الفنان غسان الرحباني فيديو نادر وقديم لوالده الراحل الفنان الياس الرحباني عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهر فيه الاخير وهو يعزف على "الأكورديون" مع فرقة السيّدة فيروز، التي كانت تؤدّي أغنيّة "بكتب إسمك يا حبيبي".