فيديو مؤثر لنجم X Factor بالشارع.. يصرخ بطريقة هستيرية وهذا ما حصل معه!

انتشر مقطع فيديو لمحمد ريفي، نجم The X Factor، هو يصرخ بأعلى صوت "أمي، أمي" وهو في حالة من التعب والإرهاق، حيث أشار البعض أنه ربما فقد عقله حين رفضت والدته رؤيته مؤخرًا بسبب الخلافات التي وقعت بينهما وتبرّئها منه وعدم رضاها عنه.





وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعية مقطع الفيديو المؤثر للفنان ريفي وهو يصرخ بطريقة هستيرية في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء طالبًا العفو من والدته. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعية مقطع الفيديو المؤثر للفنان ريفي وهو يصرخ بطريقة هستيرية في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء طالبًا العفو من والدته.