فيديو مؤثر لنجم X Factor بالشارع.. يصرخ بطريقة هستيرية وهذا ما حصل معه!

#محمد_ريفي غادي اتصطى لان الوالدة نتاعو سخطات عله شفتي شنو تتبع الدريات وتخلي الام نتاعك وخا اكون الحب نتاعك لأي وحدة إلى مبغاتهاش الام نتاعك بعد علها لان المرأة تعوض والأم لا تعوض يالله فكها يامن وحلتيها#الله_اسمح_لنا_من_الوالدين pic.twitter.com/rsNrJqc8pC
— abdelatif (@abdelat45058653) February 19, 2022
#محمد_ريفي غادي اتصطى لان الوالدة نتاعو سخطات عله شفتي شنو تتبع الدريات وتخلي الام نتاعك وخا اكون الحب نتاعك لأي وحدة إلى مبغاتهاش الام نتاعك بعد علها لان المرأة تعوض والأم لا تعوض يالله فكها يامن وحلتيها#الله_اسمح_لنا_من_الوالدين pic.twitter.com/rsNrJqc8pC