فنون ومشاهير

فيديو مؤثر لنجم X Factor بالشارع.. يصرخ بطريقة هستيرية وهذا ما حصل معه!

Lebanon 24
21-02-2022 | 09:20
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انتشر مقطع فيديو لمحمد ريفي، نجم The X Factor، هو يصرخ بأعلى صوت "أمي، أمي" وهو في حالة من التعب والإرهاق، حيث أشار البعض أنه ربما فقد عقله حين رفضت والدته رؤيته مؤخرًا بسبب الخلافات التي وقعت بينهما وتبرّئها منه وعدم رضاها عنه.
 


وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعية مقطع الفيديو المؤثر للفنان ريفي وهو يصرخ بطريقة هستيرية في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء طالبًا العفو من والدته.
 


وكان ريفي استعطف والدته عبر شريط فيديو نشره الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام".

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي حساب ريفي مع ندائه الذي وجهه لوالدته، مطالبين الأم بالصفح عن ولدها.

ويشار أن المشكل العائلي للفنان محمد ريفي، قد خرج للعلن عقب اتهام شقيقه التوأم لزوجته بالتسبب في تدهور حالته الصحية وبتشتت الأسرة، لتتوالى عقبها الاتهامات بين ريفي وعائلته، إذ سبق أن اتهم أشقاءه بمنعه من رؤية والدته، لتخرج الأخيرة عبر تصريح إعلامي وتكذّب قوله وتعرب عن عدم صفحها عنه.
المصدر: العربية
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