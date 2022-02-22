فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)

Lebanon 24
22-02-2022 | 02:00
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فاجأت الممثلة سارة ابي كنعان المتابعين عبر صفحتها على انستغرام بشكلها الجديد المختلف تماماً عن قبل.

 

فقد نشرت سارة صورة جديدة لها، ظهرت فيها معتمدة قصة شعر جديدة غيرت من شكلها، إلا ان اكثر ما كان لافتاً للمتابعين هو التغير الواضح في ملامح وجهها، مؤكدين انها خضعت لعمليات تجميل وخصوصاً حقن البوتوكس والفيلر.

 

A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)


 

ومن بين التعليقات:" كان شكلك مميز كتير ليه عملتي فلر"، "بليز ما تبشعي حالك خليكي طبيعية شبعنا من مناظر البوتوكس والفيلر بليز بليز".

 

وعلّق العديد من المتابعين على التغير الواضح في ملامح وجه سارة، معتبرين انها اصبحت تشبه الممثلة نادين نسيب نجيم.

 
المصدر: الجديد
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