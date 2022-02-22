ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)

فاجأت الممثلة سارة ابي كنعان المتابعين عبر صفحتها على انستغرام بشكلها الجديد المختلف تماماً عن قبل.

فقد نشرت سارة صورة جديدة لها، ظهرت فيها معتمدة قصة شعر جديدة غيرت من شكلها، إلا ان اكثر ما كان لافتاً للمتابعين هو التغير الواضح في ملامح وجهها، مؤكدين انها خضعت لعمليات تجميل وخصوصاً حقن البوتوكس والفيلر.

ومن بين التعليقات:" كان شكلك مميز كتير ليه عملتي فلر"، "بليز ما تبشعي حالك خليكي طبيعية شبعنا من مناظر البوتوكس والفيلر بليز بليز".

وعلّق العديد من المتابعين على التغير الواضح في ملامح وجه سارة، معتبرين انها اصبحت تشبه الممثلة نادين نسيب نجيم.