بعد التنمّر على شكلها والانتقادات الجارحة التي تعرضت لها.. هكذا ردت نجمة "ستار أكاديمي"! (فيديو)

بعد تعرّضها للتنمّر بسبب ظهورها الطبيعي على التلفزيون، ردّت الفنانة سينتيا كرم بتعليق ذكي وحاسم، مؤكدةً أن الانتقادات التي طاولتها محقة لأنها بدت في الصورة على طبيعتها بشعرها المنفوش ومن دون مكياج.

وأكدت سينتيا خلال استضافتها في برنامج "بدون فيلتر" أن الضجة التي رافقت إطلالتها في اللقاء طبيعية ومُحقة، قائلةً: "وقت الولد يخلق بمجتمع كله من البلاستيك ومزيف والصورة بتعبّر عن شي والحقيقة بتعبّر عن شي تاني كيف بدّك ياه يكون؟!".

وأضافت: "أنا ما بزعل بس ضروري أنه نفسر لهم أنا مَن اختار أن يبقى شكلي هكذا، أنا فخورة بسنواتي الـ41، فخورة بالتجاعيد في وجهي لأنها تعبّر عن كمية الضحك في حياتي والتعابير في وجهي، لا يهمّني شكلي ولا يهمّني مظهري".

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واختتمت حديثها بالقول: "أنا فخورة بنفسي وما بستغرب كلام الناس، معهم حق شكلي كان باللقاء على الـzoom ما بيقطع، أنا مني حلوة على الكاميرا بس بالحقيقة مني هلقد بشعة".

يُذكر أن حملة الإساءات بحق سينتيا خليفة بدأت بعد مشاركتها في برنامج صباحي عبر الـzoom للحديث عن شخصية "نورا" التي تجسّدها في الدراما الاجتماعية "بكّير" التي كتبتها كلوديا مارشليان وأخرجها سمير حبشي، وتحقق نجاحاً كبيراً، وتعرضت بعدها لحملة من التنمّر على شكلها لأنها اختارت أن تطلّ بلوك بسيط على طبيعتها، بدون مكياج وبشعرها الأجعد وبالتجاعيد التي تملأ وجهها.