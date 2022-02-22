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فنون ومشاهير
عبير نعمة وأغنية مُصوّرة جديدة بعنوان "بلا ما نحس"
Lebanon 24
22-02-2022
|
11:00
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صدرت الأغنية المُصوّرة الجديدة للفنّانة عبير نعمة التي تحمل عنوان "بلا ما نحس" مع شركة Universal Music MENA.
"بلا ما نحس" أغنية رومانسيّة تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الانتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر. والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان، وقد تمّ تسجيلها في JPB Studio.
وعن هذا العمل قالت عبير نعمة: "عندما طرحت شركة "Universal Music MENA" فكرة الأغنية عليّ وسمعتها للمرّة الأولى، أحببتها على الفور خاصّة أنّها من نمط موسيقيّ جديد لم أقدّمه سابقاً". وتابعت: "هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطوّر أحياناً كثيرة "بلا ما نحس".
وختمت عبير بالقول: "أنا سعيدة جداً بتعاوني للمرّة الأولى مع نبيل خوري الذي أراه من المواهب الكبيرة على الساحة الموسيقيّة الفنيّة وأتوقّع له نجاحاً كبيراً ومُستقبلاً زاهراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سليمان دميان الذي وزّع العمل على طريقة البوب وأنتظر بفارغ الصبر أن أكرّر هذه التجربة معه من خلال أعمال أخرى. أضف إلى المُخرج نديم حبيقة الذي قدّمني في هذا الكليب بإطار مُختلف ومن خلال فكرة مُتميّزة بأبعادها ومعانيها. فهو جسّد من خلال المشهديّة الطاقة الحيويّة التي تُحيط بنا وهالة الإنسان وألوانها التي تعبّرعن حالة الإنسان النفسيّة والعاطفيّة.
المصدر: نواعم
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