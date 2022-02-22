جنيفر لوبيز تكشف أخطاءها في علاقتها الأولى مع بن أفليك

كشفت الفنانة العالمية جنيفر لوبيز، مؤخراً عن كواليس مثيرة عن علاقتها بحبيبها نجم هوليوود بن أفليك، أثناء العمل على فيلم Marry Me.وتحدثت لوبيز لمجلة "OK" عن تجربتها في عيش حياتها العاطفية في نظر الجمهور والأخطاء التي ارتكبتها عندما كانت على علاقة مع الممثل بن أفليك في أوائل القرن الحادي والعشرين.وقالت الفنانة العالمية :"كنت أعيش حياتي الشخصية كدور أؤديه بطريقة لم أضطر إلى القيام بها من قبل، كل لحظة كانت مثل تجريد روحي". وعادت لوبيز إلى حبيبها بن أفليك في عام 2021 ويشعر الزوجان الآن بقوة علاقتهما كما تعلما من أخطائهما السابقة.واعترفت الممثلة البالغة من العمر 52 عاماً: "عليك أن تفعل ما هو جيد بالنسبة لك، لكن الانفتاح على النحو الذي كنا عليه عندما كنا صغاراً كان خطأ".وأضافت: "عندما تكون محظوظاً بما يكفي للعثور على الحب، يكون مقدساً ومميزاً للغاية، عليك أن تحمل القليل من ذلك على انفراد".