فنون ومشاهير

رشوة واحتيال.. مكالمة مسربة تورط الفنان الشهير

Lebanon 24
22-02-2022 | 08:00
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أشعلت مكالمة مسربة منسوبة لمؤدي المهرجانات المصري حمو بيكا مواقع التواصل، حيث يتهم بيكا أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بتقاضي أموال مقابل السماح لمطربي المهرجانات بالغناء وإقامة الحفلات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بنقابة المهن الموسيقية بأن الموسيقار وعضو مجلس النقابة أحمد رمضان سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بيكا لاتهاماته بالرشوة التي وردت في التسريب.
 


كما أن النقابة بصدد التحقيق فيما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يحتوي مكالمة مسربة، منسوبة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا.

التسريب الصوتي المتداول بين حمو بيكا وشخص مجهول، يتهم فيه حمو خلالها الموسيقار أحمد رمضان، بالحصول على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل قيده بنقابة الموسيقيين، من بينهم عنبة وتيخا.

وكان بيكا، اتهم مجلس النقابة في مقابلة على "أم بي سي مصر"، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة -لم يذكر اسمه- مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالاً بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقاً لكلامه في المقابلة، مضيفا: "هو مفيش غيري؟ أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه، اعتقوني لوجه الله، قربت أصرخ في الشارع من كتر الظلم".
المصدر: العربية
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