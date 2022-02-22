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جيسيكا عازار بفستان أسود مكشوف أظهر "التاتو" على ظهرها... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
22-02-2022 | 05:26
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أعادت الاعلاميّة جيسيكا عازار نشر صورة التقطتها صديقتها، ظهرت فيها مع زوجها محمد صوفان وهما يتعانقان داخل ملهى ليلي. واللافت أنّ جيسيكا ارتدت فستاناً مكشوفا، أسود اللون، ما أظهر "التاتو" على ظهرها.
 
وعلّقت صديقتها قائلة: "عصافير الحبّ".
 
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