فنون ومشاهير

ندى رمال خطيبة مروان خوري حديث المواقع.. كتب هذه الاغنية لها واسرار تكشف عن علاقتهما!

Lebanon 24
22-02-2022 | 07:10
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عاد اسم الشابة ندى رمال ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شائعات تم تداولها عن انفصال النجم مروان خوري عنها، وهو ما نفاه خوري قائلاً في مقابلة مع قناة "الجديد" أن هناك عدداً من الأسباب أدت إلى تأخير موعد زفافه من بينها ظروف عمله ولكن حفل الزفاف قائم ولم يتم إلغائه.
 
وكانت بعض الصفحات على السوشيال ميديا لاحظت تأخير موعد الزفاف الذي كان النجم الشامل قد أعلن عنه من قبل، والذي كان من المفترض أن يقام في نهاية عام 2021، وهو ما ترافق مع ترويج شائعة وقوع خلافات بين العروسين أدت إلى إلغاء موعد الزفاف.
 
ورمال شابة من خارج الوسط الفني، ارتبطت بالنجم مروان خوري الصيف المنصرم، ولكن علاقة جمعتهما قبل 3 سنوات ليعود بعدها الثنائي وينفصل. غير أنّ وفاة والدة مروان كانت نقطة التحول في حياتهما حيث أراد حينها مروان الارتباط رسمياً بندى. وكان من المفترض ان يتم الزواج في كانون الاول المنصرم مدنياً في قبرص كون ندى من غير طائفة مروان خوري وهو ما أكده في مقابلة تلفزيونية، ولكن امور عدة أجلّت موعد الزواج. 
 
وكان قد ذكر خوري في احدى المقابلات أنّ أغنية "كمل حياتك" هي لندى والتي أطلقها بعد فترة انفصالهما الاول.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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