فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه

في ما لا يزال النجم أحمد حلاوة يقبع في إحدى المستشفيات بالعزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا وحالته حرجة، تحدث النجم القدير في مقابلة اخيرة له عن التأثير الكبير الذي عاشه بعد وفاة صديقه العزيز الفنان هادي الجيار، ووفاة أخته وأخيه في نفس الفترة.وقال النجم المصري خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس": "هادي الجيار لم يكن مجرد ممثل بالنسبة لي فهو صديق طفولة، ومشاركته في مسلسل الاختيار جاءت بعد سنة من المتاعب مع الالتهاب الرئوي، وكان دائما يترك غرفته ويمضي الوقت معي في غرفتي".وأضاف: "عندما بدأ موضوع كورونا قال لي أنا لن أنجو لو حدثت لي إصابة، وبعدها بأيام اتصل بي ليخبرني بإصابته، وبعدها قرأت خبر وفاته، وبسبب صدمتي الكبيرة لم أذهب لأقدم العزاء لزوجته".وتابع: "صدمتي كانت كبيرة خاصة وأن أختي أصيبت بكورونا في نفس الوقت وتوفيت، وأصيبت أختي الثانية وشفيت، وأخي الذي صلى على أختي أصيب أيضا بكورونا وتوفي بعدها بحوالي 20 يوماً".وأكمل: "السؤال كان كيف يمكننا الاستفادة بما صوره هادي الجيار من المسلسل دراميا، وأعتقد لولا وجود شخصيتي الملازمة له كانت حدثت مشكلة".